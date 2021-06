ROYALS. Unieke blik op de trouwjurk van prinses Diana, en een koninklijk koppel in een kajak

Kajakkende royals, feestelijke dagen op komst in Groot-Brittannië en het ondergoed van een keizerin onder de hamer: net zoals elke week, houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen in koninklijke kringen.

De nieuwe tentoonstelling Royal style in the making opende afgelopen donderdag in Kensington Palace, waar prinses Diana ooit woonde. Hét pronkstuk van de expo is de imposante trouwjurk van Lady Di, ontworpen door Elizabeth en David Emanuel. Het ontwerp is in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling. Bezoekers zullen de complexe details van de jurk kunnen bekijken, van de ronde halslijn tot de pofmouwen die zijn versierd met strikken en natuurlijk de dramatische sleep. Het is de eerste keer in meer dan 25 jaar dat de jurk van prinses Diana te zien is. Eerder maakte ze deel uit van een tentoonstelling in juli 1998 in het ouderlijke huis van Diana in Althorp.

Tickets via: www.hrp.org.uk

© ISOPIX

In Duitsland, meer bepaald in de stad München, is lingerie van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth geveild. Doet die naam geen belletje rinkelen? Dat kan, ze was immers beter bekend als Sissi. Een kamerjas van de iconische vrouw bracht 13.000 euro in het laatje. Een tweedelig lingeriesetje was goed voor een mooie 11.000 euro. De stuks van Elisabeth van Beieren dateren van de periode tussen 1870 en 1880.

Romy Schneider als Sissi — © still

Een simpel T-shirt in gebroken wit en een jeansbroek: zo ziet Kate Middleton eruit op een doordeweekse, zonnige dag als ze geen werkbezoekjes op de planning heeft staan. Dat blijkt uit een foto van de hertogin van Cambridge waarop te zien is dat ze haar vaccin tegen corona toegediend krijgt. Enkele weken geleden kreeg prins William ook zijn eerste prik en verscheen er ook een kiekje uit het vaccinatiecentrum. Niemand lette echter op de spuit in zijn bovenarm, maar zijn spierballen kregen wereldwijd wél veel aandacht.

En in een kajak zie je royals nou ook weer niet elke dag. De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit waagden zich aan een tochtje op de Oslofjord in een geel bootje tijdens een bezoek aan de kajakclub van Oslo. Goed ingepakt in hun reddingsvest roeiden ze erop los en ze hadden het duidelijk heel erg naar hun zin, zo blijkt uit een filmpje op de Instagram-pagina van het koningshuis. “Het afgelopen jaar is de natuur voor velen een belangrijk rustpunt geweest en hebben de buitenorganisaties een grote impact gehad”, staat in het bijschrift.

Volgend jaar zal er groot feest gevierd worden in Groot-Brittannië omdat de Queen dan zeventig (!) jaar op de troon zit. Er komt een vierdaags bank holiday-weekend van donderdag 2 juni tot en met zondag 5 juni. De festiviteiten startten met de trooping the colour-parade, die voor het eerst sinds de coronacrisis weer zal doorgaan zoals gewoonlijk. Er worden onder meer ook liveconcerten van enkele wereldsterren gepland in Buckingham Palace. Het officiële embleem van de vieringen wordt later deze maand bekendgemaakt.

Tot slot nog een vakantietip voor wie zich de koning te rijk wil voelen en niet op een euro meer of minder kijkt: in Versailles, de vroegere verblijfplaats van zonnekoning Lodewijk XIV, is deze week een luxehotel geopend. Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle is ondergebracht in drie volledig opgesmukte historische gebouwen die dateren uit 1681. Het beschikt over veertien vorstelijke kamers en suites, die de look en sfeer van de achttiende eeuw uitstralen. Ter plekke kun je proeven van de keuken van de befaamde Franse sterrenchef Alain Ducasse. Wie een verblijf boekt, mag ook plonzen in het weelderige binnenzwembad, kan ontspannen in de spa en krijgt na de reguliere bezoekuren exclusieve toegang tot het kasteel en de tuinen van het domein. Reken wel op 1.700 euro per nacht in de kleinste en goedkoopste kamer.