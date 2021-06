Magazine sloeg de bal twintig jaar geleden helemaal mis over hoe acteurs uit ‘Friends’ er nu zouden uitzien

Lang voor er sprake was van een reünie van de hoofdpersonages uit Friends, pakte het magazine Star al uit met een voorspelling van hoe de acteurs er twintig jaar later zouden uitzien. Het liet in 2004 een op dat moment erg revolutionair computerprogramma los op de hoofden van David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc en Matthew Perry en publiceerde foto’s van hoe zij er in 2024 zou uitzien.

Naar aanleiding van de net uitgezonden reünie werd de voorspelling van het magazine nog eens van onder het stof gehaald en blijkt dat eigenlijk geen enkele van de zes acteurs vandaag lijkt op wat het programma voorspeld heeft. Zo voorspelde het programma dat Schwimmer (Ross in de serie) al grijs zou zijn, dat Aniston (Rachel) meer opgeblazen zou zijn en de stralende Kudrow (Phoebe) erg verouderd zou zijn. We zijn dan wel nog niet in 2024, maar de kans lijkt klein dat de acteurs tegen dan in die mate verouderd zullen zijn.

Op Twitter vinden mensen die de foto’s delen het best amusant. “Could they BE more wrong”, schrijft iemand, knipogend naar de typische foute klemtonen van Chandler.