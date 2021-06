Kleuters en leerlingen van ’t Nieverke wandelen voor Een Hart Voor Senegal

In de vastenperiode zamelden de kleuters en leerlingen van ’t Nieverke naar jaarlijkse gewoonte geld in voor enkele goede doelen. Er werden vele kilometers gewandeld bij de sponsortocht, wat het mooie bedrag van 1.959,61 euro opbracht. De school rondde dit bedrag af naar 2.000 euro. Dat bedrag wordt verdeeld onder vier goede doelen: Broederlijk Delen, IKO, Sunshine Project en Een Hart Voor Senegal (EHVS). Op vrijdag 4 juni mocht die laatste vereniging hun cheque ontvangen.

Een Hart Voor Senegal vzw is een groep vrijwilligers met een groot hart die zich belangeloos inzetten voor de bevolking van Bay Dëkk (Mbour) met veel aandacht voor de kinderen. Zij bouwen en onderhouden er een kleuter- en lagere school. Momenteel telt de school 975 kinderen en is men begonnen aan de bouw van vier extra klaslokalen. De vraag en de nood zijn zo groot dat uitbreiding nodig is. De nood aan onderwijs en kennis in een land als Senegal is hoog. Een kind zonder onderwijs is kansloos. De kleuters en leerlingen van t‘ Nieverke steunen dit goede doel dan ook graag.

Vrijdag mocht René Henderix, voorzitter van EHVS, de cheque ter waarde van 500 euro coronaproof ontvangen. Hij dankte in naam van het EHVS-bestuur en hun vrijwilligers de schooldirectie, leerkrachten, kleuters en leerlingen van ‘t Nieverke. Zoals hierboven vermeld is men begonnen aan de bouw van een extra verdieping voor vier kleuterklasjes. Momenteel zitten er 110 tot 120 leerlingen in één klas met twee leerkrachten. Dat het project de moeite loont, blijkt duidelijk uit de schoolresultaten. Zo is er nu driemaal per week een maaltijd, wat de gezondheid ten goede komt, veel minder afwezigheid en een betere hygiëne.Alle info over de organisatie: www.eenhartvoorsenegal.be