250 ouders komen online samen op PXL-webinar rond studiekeuze

Op woensdagavond 3 juni kwamen maar liefst 250 ouders van leerlingen uit het vijfde jaar van het secundair onderwijs samen voor een online webinar. "Jongeren zijn de toekomst van morgen. En als we aan de toekomst willen werken, dan zijn geschoolde jongeren daar de sleutel toe", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts, die erg blij is met dit nieuwe initiatief.

Bovendien hebben deze leerlingen al twee bijzondere schooljaren achter de rug. Eentje waar ze vaardiger werden in het online bijwonen van lessen en zelfstandig aan de slag gaan met taken en opdrachten. Anneleen Huisman, coördinator studieloopbaanbegeleiding beaamt: “Voor sommigen van hen was dit een zegen. Ze hadden minder stress en waren blij dat ze op eigen tempo konden werken. Voor anderen was dit thuisonderwijs een opgave en daalde hun betrokkenheid, motivatie en welbevinden zienderogen.”

“Wij hopen samen met alle ouders dat zij hun laatste jaar kunnen afsluiten op de oude manier of in het nieuwe normaal”, vertelt Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs. “Waar er tijd is voor leren in de klas en echte ontspanning met vrienden. En waar er stilletjes aan gedroomd kan worden van een leven na de secundaire school. Ga ik verder studeren? Wil ik kiezen? Wie ben ik? Hoe werkt het hoger onderwijs? Allemaal vragen waar ze een heel jaar lang mee bezig zullen zijn en waarin ouders een belangrijke rol zullen spelen.”

Hoe je dat op een goede manier kan aanpakken, daar gingen Jens Degroef en Anneleen Huisman dieper op in tijdens het webinar. Ouders kregen niet alleen zicht op hoe zo’n studiekeuzeproces verloopt, maar ook hoe ze als ouders hun kinderen kunnen ondersteunen. En omdat het hoger onderwijslandschap de afgelopen twintig jaar erg geëvolueerd is, is het normaal dat ze met vragen zitten. Deze boeiende en interactieve webinar is zeker voor herhaling vatbaar. Een goed geïnformeerde ouder is ook een geruste ouder. “Langs deze weg dus alvast proficiat voor het engagement dat elke ouder toonde”, besluit directeur onderwijs Heidi Croes.