Meerdere straten in Vlaams-Brabant, aan de westkant van Brussel, staan onder water door het onweer dat daar vrijdagnamiddag is overgetrokken. Onder meer in Dilbeek en meerdere deelgemeenten is de wateroverlast aanzienlijk. Het onweer trekt in de loop van de avond verder over de rest van het land en het noodnummer 1722 is geactiveerd.