Louis Vuitton onder vuur door Palestijns ontwerp: “Zo respectloos!”

Virgil Abloh, ontwerper bij luxemodemerk Louis Vuitton, krijgt kritiek omdat hij een ontwerp in de collectie heeft dat wel heel Palestijns geïnspireerd is. Het gaat om een interpretatie van de keffiyeh-sjaal, ook bekend als de arafatsjaal, een traditioneel item uit Palestina.

Louis Vuitton wordt beschuldigd van culturele toe-eigening omdat het merk een sjaal, ter waarde van 600 euro, in het gamma heeft. Die vinden velen een klakkeloze kopie van de Palestijnse keffiyeh. Onder meer modewaakhond Diet Prada is niet te spreken over het design.

Ook op Twitter sneren gebruikers naar het luxelabel. “Het is zo respectloos om het symbool van de Palestijnse cultuur te verkopen voor een belachelijk hoog bedrag, zonder te erkennen dat het tot de Palestijnse cultuur behoort”, tweette iemand. “Erken in ieder geval het Palestijnse volk en hun strijd. Over toe-eigening gesproken.”

“Het merk zegt dat het politiek neutraal is, maar haalt toch winst uit de verkoop van deze sjaal die gewoonlijk door de Arabieren wordt gedragen en een symbool is van Palestijns nationalisme”, aldus een andere misnoegde twitteraar.

Verder merkt men op dat de kleuren van de sjaal blauw en wit zijn, terwijl de Palestijnse arafatsjaal traditioneel zwart en wit is. Blauw-wit zijn dan weer de kleuren van de Israëlische vlag en kan volgens de opmerkzame modeliefhebber geen toeval zijn.

Vuitton is overigens niet het enige label dat dit soort symbolische sjaal verkoopt. Ook het Italiaanse luxemerk Fendi heeft een gelijkaardig model in de lijn. “Dit is meer dan alleen culturele toe-eigening, het is respectloos! Zeker met de recente gebeurtenissen in Palestina. De keffiyeh heeft betekenis”, luidt het scherp op de sociale mediasite. Intussen is de sjaal op de sites van Louis Vuitton offline gehaald. Het modehuis heeft laten weten geen kant te kiezen in de Israëlisch-Palestijnse kwestie.