Andermaal recordweek toegediende vaccins op komst

Volgende week worden in Vlaanderen 667.485 vaccins toegediend. Dat zijn er zowat 60.000 meer dan deze week en is ook meteen goed voor een nieuw record.

Met 667.485 vaccins in de week van 7 juni wint de vaccinatiecampagne in Vlaanderen volgende week opnieuw wat aan snelheid. Dat cijfer ligt wel een stuk lager dan de 800.000 waar Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) eerder op had gehoopt.

Met 345.854 eerste doses en 321.631 tweede doses is de verhouding ongeveer fiftyfifty, wat betekent dat de vaccinatiegraad na één prik en het aantal volledig ingeënte Vlamingen volgende week met ongeveer dezelfde snelheid zal stijgen.

Pfizer/BioNTech is andermaal hofleverancier met 438.165 doses. Daarnaast worden er volgende week ook 98.160 AstraZeneca-vaccins, 71.520 doses Moderna en 59.640 Johnson & Johnson-vaccins geplaatst.

Ondertussen kregen in Vlaanderen al 2.873.078 personen minstens een eerste dosis, dat is goed voor 43,18 procent van de bevolking. Ongeveer de helft, 1.413.354 Vlamingen (21,24 procent), is volledig ingeënt.