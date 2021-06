Juventus-voorzitter Andrea Agnelli: “Super League was niet bedoeld als coup, maar als alarmkreet”

De Super League, een elitaire competitie voor vijftien vaste deelnemers, werd in april voorgesteld door twaalf Engelse, Spaanse en Italiaanse clubs. Na een storm van kritiek en protest besloten negen clubs zich snel weer terug te trekken. Barcelona, Real Madrid en Juventus blijven vooralsnog echter vasthouden aan de Super League. De UEFA besloot daarom een tuchtprocedure tegen de drie dissidente clubs te openen.

“De Super League was bedoeld als wanhoopskreet voor een systeem dat, bewust of onbewust, op weg is naar het faillissement”, aldus Agnelli op een persconferentie in Turijn, ter gelegenheid van het vertrek van Fabio Paratici, die na elf jaar trouwe dienst de sportieve cel van de club verlaat.

“Jarenlang heb ik geprobeerd de Europese competities van binnenuit te veranderen, omdat de tekenen voor de coronapandemie al zichtbaar waren”, voegde hij nog toe. Agnelli was tot april voorzitter van de Europese Clubbond (ECA) en lid van de besluitvormingsorganen van de UEFA, voordat hij ontslag nam om het Super League-project te lanceren.

Nu de laatste drie “rebellenclubs” worden geconfronteerd met sancties van het bestuursorgaan van het Europees voetbal, valt Agnelli de “kwetsende woorden” en “arrogante methoden” van de UEFA aan. “Het is niet met dit soort gedrag dat het voetbal hervormd wordt”, klinkt het. De voorzitter houdt ook vast aan de toewijding van Juventus, Barcelona en Madrid aan de plannen tot hervorming.