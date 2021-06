Bewoners pakken woonzorgcentrum in met breiwerk

In WZC Berckenbosch is het animatieteam continu op zoek naar de leukste activiteiten voor hun bewoners. Omdat de bewoners blij worden van te breien, sloegen ze aan het wildbreien.

Aan leuke activiteiten is er nooit een tekort geweest in WZC Berckenbosch. In niet-Covid-tijden gingen ze naast hun gewone activiteiten eens vissen of bezochten ze een aardbeienboerderij. Zo organiseerden ze er zelfs kinderkampen. Corona stak daar een stokje voor, maar toch vind het animatieteam daar altijd wel iets plezant uit. Alleen hebben ze het vaak te ver gezocht: soms zijn de simpelste dingen het leukst.

De bewoners vinden het leuk om samen aan een project te werken. Zo werd er eerst samen geknutseld om hun tuin op te fleuren voor de eucharistieviering in openlucht. Toen bleek dat ze met hun breiwerklapjes best wel wat kleur konden brengen. En prompt gingen ze aan het wildbreien. Met aan elkaar genaaide lapjes breiwerk werden boompjes en een zuil ingepakt. Het resultaat mag er zijn en de goesting is er ook, wordt dus zeker vervolgd.