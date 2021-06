Ugur Kabak ontvangt 8ste dan vanuit Korea

Ugur Kabak uit Beringen heeft de 8ste dan gekregen vanuit Korea. Ugur Kabak is grootmeester Hapkido, een gevechtskunstsport uit Korea. Hij is ook erkend als grootmeester Hanguldo met zijn club in Berkenbos Heusden-Zolder.

In Korea noemen Ugur Kabak nu 'Kwanjangnim Ugur Kabak'. Zijn club traint in de sportzaal van Berkenbos in Heusden-Zolder en is erkend in Korea door de internationale scholen Moo Moo Kwan en Works Hanguldo Federaties. De club heet Belgium-HKD-Federation en is erkend in Korea. Deze sport wordt beoefend door klein en groot als zelfverdedigingssport om uzelf en uw familie ongewapend te verdedigen met kennis en reflexen geput uit eeuwenoude Oosterse technieken.

Voor zijn 8ste dan werd Ugur Kabak geïnspecteerd door grootmeesters uit Korea. Zij kwamen kijken hoe hij les geeft, hoe leeft en hoe de leerlingen vorderen. De procedure nam meer dan drie jaar in beslag. Daarvoor moest Ugur ook naar Korea. Uiteindelijk besliste de Ki-Ho-Kim (voorzitter van de Moo Moo Kwan Federatie) dat hij de 8ste dan in Hapkido heeft verdiend. Dit is een van de hoogste graden in deze sport verworven door een Belg.