Campus MAX STEM ontvangt laptops van Chevron Phillips

Marleen Plessers van Chevron Phillips kwam op donderdagmiddag langs op de school om de laptops te schenken. Pedagogisch directeur Sophie Adamczewski mocht ze samen met enkele leerlingen in ontvangst nemen. “We zijn heel blij met deze schenking”, vertelt Sophie Adamczewski. “Op die manier kunnen we leerlingen extra kansen geven of leerkrachten verder ondersteunen. We bekijken met ons ICT-team hoe we de laptops verder gaan verdelen.”

“Elk jaar zijn er in ons bedrijf toestellen die afgeschreven zijn en moeten we voor ons personeel nieuwe toestellen aankopen”, verduidelijkt Marleen Plessers van Chevron Phillips. “De oude zijn nog perfect in orde en kunnen dus zeker ingezet worden op school.”

De school werkt al enkele jaren nauw samen met Chevron Phillips in het kader van hun opleiding Duaal leren in de richting Chemische procestechnieken. Zo zijn er momenteel twee leerlingen aan de slag in het bedrijf onder de vorm van 'werkplekleren'.