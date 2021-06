De politie Demerdal kon donderdag een 21-jarige bestuurder uit Diest aan de kant zetten na een achtervolging van enkele kilometers. Rond 23 uur was de chauffeur aan hoge snelheid weggereden toen de agenten hem wilden controleren in het centrum van Scherpenheuvel. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs kon hij niet vinden waarop de wagen tijdelijk in beslag werd genomen. tb