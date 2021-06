In een balkon en op drie torens: vijf keer spectaculair zwemmen

In Londen kunnen de – rijke – bewoners van een woontoren sinds deze week een duik nemen in een zwevend zwembad op 35 meter hoogte. Toeristen mogen er helaas niet in, maar op andere plekken in de wereld zijn er nóg spectaculaire baden te vinden. Wij zetten er vijf op een rij, die op jouw bucketlist kunnen.

Four Seasons safari lodge

Waar? De Serengeti, Tanzania

Wat? Een zwembad met vrije vorm en een uitzicht dat constant verandert. Als je geluk hebt, kijk je vanuit het water naar een familie olifanten of zebra’s die komt drinken.

Kan je er ook in zwemmen? De toegang is exclusief voor hotelgasten. Een idee van de prijs per nacht: voor een kamer van 55 m² in september betaal je 1.459 euro per nacht.

Info:www.fourseasons.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Belmond hotel Caruso

Waar? Ravello, Italië

Wat? De accommodatie – een voormalig paleis – aan de Amalfikust beschikt over een infinitypool om U tegen te zeggen, wegens het zicht op omringende bergen en de diepblauwe zee.

Kan je er ook in zwemmen? Absoluut, dit is het pronkstuk van het hotel en iedereen die er verblijft mag erin duiken. Geen onbelangrijk detail: voor een nachtje in dit hotel betaal je al snel 1.077 euro. In het laagseizoen is dat.

Info:www.belmond.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marina Bay Sands

Waar? Singapore

Wat? Dit zwembad ligt een 200 meter boven de futuristische stad en stekt zich uit over de drie torens waaruit het hotel bestaat.

Kan je er ook in zwemmen? Ja, maar enkel als je tenminste één nachtje in het hotel verblijft.Als toerist gewoon naar de bovenste verdieping gaan met de lift en het zwembad bezichtigen, dat kan wel.

Info:www.marinabaysands.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zicht van bovenaf:

© Shutterstock

InterContinental festival city

Waar? Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Wat? Dit hotel heeft een buitenzwembad van 25 meter dat uitkomt op een balkon met uitzicht op Dubai Creek.

Kan je er ook in zwemmen? Jawel. Voor 99 VAE-dirham per dag, omgerekend 22,15 euro, kun je in het spectaculaire zwembad met glazen zijkanten.

Info: www.ihg.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hanging Gardens

Waar? Nabij Ubud, Bali

Wat? De 44 villa’s van het resort bieden uitzicht over de Ayun-rivier en zijn ingericht in traditionele Balinese stijl, maar het overloopzwembad dat in verschillende etages in de natuur lijkt op te gaan is de grootste troef.

Kan je er ook in zwemmen? Ook als je er niet verblijft, kun je voor 67,40 euro een dagje naar dit prachtige zwembad. Welkomstdrankje en lunch inbegrepen.

Info: hanginggardensofbali.com