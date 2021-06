Vijfde leerjaar De Kleurenboom leest honderd boeken uit

Alle boeken kwamen in aanmerking, zolang ze meer als 100 pagina’s telden. De wedstrijd, die op 1 maart van start ging, is drie maanden later al afgerond. De kinderen slaagden erin om op die tijd samen honderd boeken te lezen. Niet alleen op school, maar ook thuis werd er tijdens de weekends en vakanties verder gelezen. Natuurlijk werden de kinderen tussentijds beloond voor hun inzet. Zo werd er een boekenquiz georganiseerd, een griezelverhaal gelezen in de kelder, buiten gelezen op de speelplaats en werden er nieuwe klasboeken aangekocht. Hopelijk kunnen de leerlingen de andere klassen ook 'besmetten' met dit aanstekelijke leesvirus.