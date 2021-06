Theater De Roxy heropent feestelijk met Truiense komedie

Na een korte heropening in september vorig jaar, kan Theater de Roxy na acht maanden zijn deuren weer openen voor zomers amusement van de bovenste plank. Deze zomer staan de acteurs normaal gezien weer op de planken. Beginnen doen ze met 'Bingo!', een komedie in het Truiens dialect.

“Wat we de voorbije maanden meemaakten, was onwerkelijk”, zegt bezieler van Theater de Roxy en acteur Gunter Reniers. “Van de ene op de andere dag moesten we ons theater sluiten. Omdat we een vzw zijn, had De Roxy ook geen recht op uitkeringen van de overheid, terwijl onze huur- en andere kosten natuurlijk wel doorliepen. We zijn dus zeer blij dat we weer voorzichtig kunnen starten. En dat doen we waar we gestopt zijn: met de komedie Bingo! van Ruud De Ridder.”

“Tien jaar geleden opende De Roxy ook met ‘Bingo!’ en die voorstelling was letterlijk en figuurlijk bingo voor ons”, aldus Reniers. “Het publiek was meteen laaiend enthousiast. Sinds het begin combineren we bekende acteurs met lokaal talent. En dat werkt. Enkele kleppers die al passeerden zijn onder meer Leen Dendievel, Hanne Troonbeeckx, Gerty Christoffels, Leah Thys, Jo De Meyere, Marleen Merckx, Peter Van de Velde.”

Derde keer

Na Bingo! speelt het theatergezelschap deze zomer ook De Scheve Schaats van Jeroen Maes. “Deze voorstelling speelden we normaal gezien een jaar geleden en we verplaatsten ze al een eerste keer naar de kerstvakantie van vorig jaar”, vertelt Reniers. “Beide speelperiodes konden niet doorgaan omwille van de bekende reden. We begonnen onlangs dus met volle moed voor de derde keer aan de repetities. Er is nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Daarom hebben we ook een spetterend nieuw seizoen samengesteld dat eind september van start gaat. Daarover vertellen we begin augustus alle details. Alle Roxy-medewerkers, van de bar- en decorploeg, de techniekers tot de acteurs, staan te trappelen om weer te kunnen ‘schitteren’ voor ons geliefde publiek.”

Bingo!, een komedie in het Truiens dialect met Romain Bamps, Bea Duchateau, Kathleen Smolders en Yves Caspar van speelt van vrijdag 11 juni tot zaterdag 3 juli 2021. De Scheve Schaats een ijskoude komedie met Gunter Reniers, Sofie Nickmans, Debbie Taverniers, Didier Bessemans en Yves Caspar zal te zien zijn van 17 juli tot 5 september 2021. Het reservatiesysteem houdt automatisch rekening met de lege coronaplaatsen links en rechts van je ‘bubbel’. Toeschouwers die al tickets hadden voor geannuleerde voorstellingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van nieuwe data.

Tickets en info: www.deroxy.be

(Foto : Flipke Nuyttens)