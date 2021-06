Yana Sizikova (links) zit in voorlopige hechtenis

De 26-jarige Russische tennisspeelster Yana Sizikova, het nummer 101 van de wereld op de dubbelranking, is donderdag in Parijs aangehouden in het kader van een onderzoek naar mogelijke matchfixing tijdens een dubbelwedstrijd vorig jaar op Roland Garros. Dat heeft het persagentschap AFP vrijdag vernomen bij het parket.