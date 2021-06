Peer

Leandro, een leerling van de derde graad STEM realisaties hout in Don Bosco Helchteren, vervaardigde als geïntegreerde proef (GIP) een afvalsorteersysteem voor de school. “Het is de bedoeling dat elk klaslokaal uitgerust wordt met een dergelijk systeem. Zo kunnen we het ecologisch bewustzijn van onze leerlingen bevorderen”, klinkt het op de school.