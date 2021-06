HOUTHALEN-HELCHTEREN/GENK

Zo’n tweehonderd mijnwerkers voerden vrijdagvoormiddag aan de schachtbokken in Houthalen-Helchteren en in de voormalige mijn van Waterschei actie om te protesteren tegen het belasten van het achterstallig supplement. Michel Dylst kondigt een grotere actie in Brussel aan.