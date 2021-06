Geen hogere bijdragen, wél hoger pensioen voor zelfstandigen: hoe betaalbaar is dat?

Als het op pensioenen aankomt, zijn zelfstandigen in ons land niet gul bedeeld: gemiddeld krijgen ze 935 euro pensioen per maand, bij een werknemer is dat gemiddeld 1.374 euro. Maar daar komt nu verandering in: voortaan bouwen ze exact dezelfde pensioenrechten op. “Voor ons is dit een absolute hoogdag”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Al roept de beslissing ook flink wat vragen op, want betalen zelfstandigen niet minder bijdragen dan werknemers? En wie gaat dat allemaal betalen?