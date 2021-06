Het Overlegcomité beraadt zich vandaag over reizen en het Europese coronapaspoort. Dat er duidelijkheid komt over hoe ons land reizen zal organiseren is goed nieuws, maar kunnen we voor komende zomer dan met een gerust hart boeken? Wat beslissen de andere lidstaten van de EU? En hoe bepalend is het dat België een ‘rode zone’ is binnen de EU?