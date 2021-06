Lanaken zoekt artistiek talent voor het project ‘Tour Elentrik’

Lanaken

‘Tour Elentrik’ is een kunstproject dat werd opgestart door Treepack en in meerdere Vlaamse gemeenten reeds werd uitgerold. Het kunstbedrijf dat gespecialiseerd is in muurschilderingen en street art-projecten komt nu ook naar Lanaken en zal met lokaal talent en professionele artiesten aan de slag gaan om 20 monotone en grijze elektriciteits- en nutskasten op te fleuren met een laagje kunst.