Crisiscentrum: “Alle cijfers blijven dalen, maar de Indiase variant komt vaker voor”

Het aantal mensen dat voor covid-19 opgenomen moet worden in de Belgische ziekenhuizen daalt verder. Ook het aantal besmettingen en overlijdens daalt. Intussen werd al 41,7 procent van de totale bevolking in België gevaccineerd.

“De coronacijfers zetten hun gunstige evolutie onverstoord verder”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Binnen enkele dagen zullen we onder de grens geraken van 75 ziekenhuisopnames per dag. Dat was het doel van de GEMS voor versoepelingen. Ook op intensieve is er nog steeds een mooie daling, tegen 9 juni zouden we onder de 300 bedden moeten zitten.”

Van Gucht waarschuwt voor de versoepelingen in verband met reizen. “Doe elders niet wat u in België ook niet zou doen”, klinkt het.

“Boodschap van de ziekenhuizen”

Er gelden nog steeds strikte regels over het ontvangen van bezoek in de ziekenhuizen. “De situatie is er anders dan in woon-zorgcentra. De bewonerspopulatie blijft er vrij stabiel. Eens een bepaald percentage van het personeel en bewoners gevaccineerd is, kan er versoepeld worden. Dat is niet zo voor de ziekenhuizen”, zegt Van Gucht. Hij geeft aan te begrijpen dat bezoek belangrijk is maar dat dat niet vanzelfsprekend is voor de ziekenhuizen. “We vragen u de regels goed te blijven opvolgen”, klinkt het nog.

Alle cijfers blijven dalen, maar Indiase variant begint vaker voor te komen

Vanaf nu ligt Pinkstermaandag in de vergelijkingsperiode waardoor de trend minder goed lijkt te dalen. Maar dat is verkeerd volgens de viroloog. “Alle cijfers blijven goed dalen. Maar bij de 17-jarigen is die daling wel het traagst. Ook in alle gewesten en provincies is er een daling, met uitzondering van de provincie luik.” In Henegouwen, Antwerpen en Luik zien we momenteel het meeste aantal besmettingen, in de Henegouwse ziekenhuizen blijft het nu ook erg druk.

De aanwezigheid van de Indiase variant zou wel lichtjes zijn toegenomen. Die is van 0,9 naar 1,3 procent gestegen. “Het gaat om een lichte stijging”, klinkt het nog.

Ook met de ziekenhuisopnames gaat het goed. Daar is een daling met 22 procent vergeleken met de week ervoor. Ook de ziekenhuisbezetting daalt aan een versneld tempo. Op intensieve zorg is er een daling van 26 procent. En ook met de overlijdens gaat het in dalende lijn. Vorige week ging het over 13 overlijdens per dag. Het gaat om een daling van 24 procent.