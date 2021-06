EK in Poznan

Artuur Peters heeft zich vlot geplaatst voor de A-finale op het EK kajak in Polen (K1 1000m). Hij won zijn halve finale op het Maltameer in Poznan. De Neerpeltse Watersportclub mag zaterdag op twee EK-medailles hopen, want het duo Lize -Broekx-Hermien Peters plaatste zich eerder al.