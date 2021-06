Kim Kardashian praat voor het eerst over oorzaak huwelijksproblemen in KUWTK

In de aflevering van Keeping up with the Kardashians die donderdag werd uitgezonden in de Verenigde Staten, bespreekt Kim Kardashian voor het eerst haar huwelijksproblemen. In de realityserie vertelt de cosmetica-ondernemer aan haar zussen dat ze zich een loser voelt nu ook haar derde huwelijk op de klippen loopt.

“Ik kan dit niet meer aan”, zegt Kardashian voor de camera’s als ze na een flinke ruzie met echtgenoot Kanye West uithuilt bij haar familie. “Waarom zit ik al jaren in deze situatie? Hij verhuist ieder jaar naar een andere staat. En ik wil samen zijn om de kinderen op te voeden.”

Falen

Volgens de realityster zijn de twee uiteindelijk gewoon geen goede match. “Hij verdient iemand die achter alles wat hij doet staat, die hem overal naartoe volgt. Die wel naar Wyoming verhuist. Ik kan dat niet. Hij moet een vrouw hebben die hem overal volgt en achterna reist, die alles doet. Ik kan dat niet. En dat voelt als falen. Maar zo wil ik niet denken, want ik wil gewoon gelukkig zijn.”

De aflevering werd begin dit jaar opgenomen, in februari vroeg Kardashian een scheiding aan van West. Het stel was zes jaar getrouwd en heeft vier kinderen: dochters North (7) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (2). In de realityserie benadrukte Kardashian dat Kanye ’een geweldige vader’ is voor hun kroost.

(lto)