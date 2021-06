Genkse reservelijst bijna leeg: “We willen geen vaccins verloren laten gaan”

Nu de vaccinatiecampagne in Vlaanderen op kruissnelheid zit, wordt de reservelijst waaruit de vaccinatiecentra kunnen putten steeds kleiner. “Eenmaal de officiële uitnodiging is verstuurd, verdwijnt die persoon immers van de QVAX-reservelijst”, legt Tijskens uit. Aangezien er in Genk en Bree nu al uitnodigingen tot aan het geboortejaar 1986 worden uitgestuurd, loopt de lijst aan sneltempo leeg. De reservelijst voor het Genks vaccinatiecentrum telt vandaag nog zo’n 1.300 personen, die voor Bree nog zo’n 700. “Op drukke dagen komt soms het einde van de lijst in zicht. Daarom roepen we iedereen nogmaals op om zich te registeren, want we willen geen enkel vaccin verloren laten gaan.”

LEES OOK. Druk bij vaccinatiecentra: “Plan je vakantie in functie van je prik, niet andersom”

Bijkomend probleem is dat wie niet op zijn sms of mail van QVAX reageert automatisch wordt gedeactiveerd. “Die mensen moeten zich daarna opnieuw even aanmelden bij QVAX om hun vrije momenten te bevestigen, want anders staan ze niet meer op de lijst.”

Katrien Verachtert, programmamanager van de vaccinatiecentra van Genk en Bree, benadrukt wel dat wie via QVAX wordt opgeroepen zijn komst wel altijd nog online moet bevestigen. “Het is niet de bedoeling dat mensen na hun sms naar hier snellen. Ze moeten hun komst bevestigen en een tijdslot kiezen. Enkel zo behouden we het overzicht.”

In andere gemeenten staan er voorlopig nog voldoende mensen op de reservelijst. Zo kan het vaccinatiecentrum van Hasselt vandaag putten uit een groep van 5.000 mensen. “Momenteel is hier dus geen probleem.”

LEES OOK. Limburg is provincie met hoogste vaccinatiebereidheid