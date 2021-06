De politie heeft bij controles in Houthalen-Helchteren en Bree in totaal 107 verwaarloosde dieren in beslag genomen. Dat maakte de lokale politie van de zone CARMA (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Kinrooi en Bocholt) donderdag bekend. In Houthalen-Helchteren ging het om 106 dieren.