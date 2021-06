Na EK op de piste kan nu ook WK baanwielrennen niet doorgaan zoals gepland: Turkmenistan haakt af als organisator

Turkmenistan haakt af als organisator van het WK baanwielrennen. Het evenement stond van 13 tot 17 oktober in Ashgabat geprogrammeerd.

De Internationale Wielerunie UCI bevestigt donderdagavond dat, op vraag van de lokale organisatie, het WK in Turkmenistan is geschrapt “aangezien de gezondheidsbeperkingen gelinkt aan de covid 19-pandemie het onmogelijk maken het evenement in het land te houden”.

De UCI zegt in contact te zijn met verschillende potentiële organisatoren om het WK over te nemen op een andere locatie maar op dezelfde datum. “De naam van de nieuwe gaststad wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt”, luidt het.

Eind vorige maand raakte ook al bekend dat het EK op de piste niet zal doorgaan in Wit-Rusland, zoals gepland. Ook daar wordt nog een nieuwe organisator gezocht.