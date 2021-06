Vele inwoners hebben mooie herinneringen aan de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk in het centrum van Leopoldsburg. “Het was vroeger een idyllisch plekje waar veel koppeltjes hun eerste kus deelden.” — © rr

Vroeger was het een plekje verscholen tussen de bomen waar koppeltjes hun eerste kus gaven. Nu is de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk wat ­gedateerd en krijgt ze een opknapbeurt. Ook het oude postkantoor op het plein staat er nog steeds. Honderd jaar later ziet deze plek in Leopoldsburg er dus nog grotendeels hetzelfde uit.