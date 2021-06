“We moeten oppassen dat partijen hoofddoeken als een manier zien om stemmen te ronselen”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt bakzeil. Zijn eigen partij heeft donderdag in het kernkabinet wel wat gegromd over de benoeming van een regeringscommissaris met hoofddoek en premier Alexander De Croo (Open Vld) is donderdagavond opnieuw naar de Kamer geroepen om uit te leggen dat er toch minder eensgezindheid is dan hij eerst had laten uitschijnen. Maar daarmee lijkt de kous op federaal niveau af.