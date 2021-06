Bijna 95 procent van alle Limburgse 65-plussers liet zich vaccineren. Onze provincie is daarmee koploper. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Hasselt

Limburg is de provincie met de hoogste vaccinatiebereidheid. Van alle Limburgse 65-plussers liet liefst 94,93 procent zich inenten. Over heel Vlaanderen is Lummen de koploper. Ruim 97 procent van alle Lummenaren ouder dan 65 jaar koos voor het vaccin.