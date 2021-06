Elise Mertens (WTA 15) was blij en opgelucht na haar felbevochten zege tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93) in de tweede ronde op Roland Garros. De Limburgse, het veertiende reekshoofd in Parijs, moest 2u29 lang knokken om uiteindelijk met 4-6, 6-2 en 6-4 aan het langste eind te trekken.