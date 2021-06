Onder de tribune in het Warandepark stond een zitmaaier in brand. De brandweer kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Volgens de politie gaat het duidelijk om brandstichting. Getuigen die de brand hadden opgemerkt hadden gezien dat een jongeman in een opvallend lange grijze jas op de vlucht sloeg. maw