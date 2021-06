5.000 Hasselaren vragen gratis parkeerbudget Blauwe Boulevard

Hasselt

Op enkele dagen tijd hebben al 5.000 Hasselaren hun 15 euro gratis parkeerbudget aangevraagd. Daarmee kunnen ze in de ruime parking van de Blauwe Boulevard in totaal anderhalve dag parkeren. Doel van de stad is dat de Hasselaar kennis maakt met die erg ruime ondergrondse parking. De maatregel geldt ook als zoethouder voor het aanvankelijk fel bekritiseerde nieuwe parkeerbeleid. Maar die storm lijkt te gaan liggen. De druk op de wijken is afgenomen. Wie slim parkeert betaalt niet meer dan vroeger.