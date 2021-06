Rock Herk en Extrema Outdoor organiseren festivals in september

Herk-de-Stad

Er komt een kleinschalige versie van het Rock Herk festival in september. Dit is mogelijk door de 75.000 euro steun die het van minister Zuhal Demir en EventFlanders krijgt om het evenement coronaproof te organiseren. Ook Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren kan door de subsidies een aangepast festival organiseren in september. De plannen lagen al op tafel, maar het is dankzij de extra steun van de overheid dat ze ook effectief uitgevoerd kunnen worden klinkt het bij de organisaties.