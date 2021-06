Boerenfamilie van stikstofarrest doet voor het eerst haar eigen verhaal

Kortessem

De boerenfamilie uit Kortessem die aan de basis ligt van het stikstofarrest, doet voor het eerst haar verhaal. Boer Roebben wou zijn kippenstallen uitbreiden en diende een aanvraag in voor 98.130 extra slachtkuikens. In de buurt stak een storm van protest op. De zaak sleepte aan en mondde uit in het beruchte stikstofarrest, dat gevolgen zal hebben voor alle boeren in Vlaanderen. “We willen helemaal geen megastal”, klinkt het. En er is ook geen grote Nederlandse investeerder. “Allemaal leugens die door Natuurpunt de wereld zijn ingestuurd”, aldus boer Roebben. Hij is het beu en trekt de aanvraag voor de uitbreiding, die al 3 jaar aansleept, in.