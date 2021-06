Bazen van 9.000 huishoudhulpen leveren binnenkort ook uw poetsmateriaal

Elly Huysmans en Jo Mellemans met hun eigen Glowi-poetsproducten, die in juli op de markt komen. — © Boumediene Belbachir

Beringen

De poetsvrouw van Elly Huysmans en Jo Mellemans was ongelukkig en dus nam het IT-koppel uit Beringen haar vast in dienst. Een kleine 15 jaar later sturen ze met Het Poetsbureau wekelijks meer dan 9.000 poetshulpen de baan op, houden ze staalbedrijven en ziekenhuizen proper en brengen ze binnenkort hun eigen collectie schoonmaakmateriaal op de markt. Terwijl Elly eigenlijk gewoon astronaut wilde worden.