Vier vertrekkers in één keer bij Arsenal: David Luiz, Ceballos, Odegaard en Mat Ryan trekken deur achter zich dicht

Arsenal heeft bevestigd dat het aflopende contract van verdediger David Luiz niet zal worden verlengd. Ook huurspelers Dani Ceballos en Martin Odegaard (beiden terug naar Real) en Mat Ryan (terug naar Brighton) verlaten the Gunners.

De 34-jarige Luiz leek vorige maand al aan te geven dat zijn verhaal bij Arsenal ten einde was toen hij een afscheidsboodschap postte op Instagram. Luiz, die in augustus 2019 voor 9,3 miljoen euro Chelsea inruilde voor Arsenal, speelde 73 wedstrijden voor de troepen van Mikel Arteta.

Odegaard en Ceballos keren allebei op het einde van hun uitleenbeurt terug naar Real Madrid. Odegaard, die pas in januari aankwam, maakte indruk in de 20 wedstrijden die hij voor Arsenal speelde. De Noorse international maakte twee treffers en leverde ook twee assists af.

Ceballos, die al in juli 2019 arriveerde op uitleenbasis van Madrid, zag zijn uitleenbeurt in september verlengd na een indrukwekkende campagne. Afgelopen seizoen totaliseerde hij 40 wedstrijden, waarvan 25 als basispion.

Beide spelers werden in verband gebracht met een definitieve transfer naar Londen, maar de nieuwe Real-coach Carlo Ancelotti vermeldde zowel Odegaard als Ceballos afgelopen week toen hij de ambities van de Koninklijke voor volgend seizoen uitsprak. “Met deze ploeg, zonder leenspelers zoals Gareth Bale, Odegaard en Ceballos, slaagde Real erin om de halve finale van de Champions League te bereiken en tot het einde mee te spelen voor de titel in La Liga. Dus we hebben zeker de spelers om trofeeën te winnen”, vertelde Ancelotti aan ABC.

Tot slot trekt ook de voormalige Brugse goalie Mat Ryan, die ook even de kleuren van Racing Genk verdedigde, na een korte uitleenbeurt de deur van het Emirates Stadium achter zich dicht.