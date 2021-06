Eerste beelden van laatste seizoen ‘La casa de papel’ zijn er

Chaos binnen en buiten de Spaanse bank. Dat zien we in de eerste beelden van het vijfde en laatste seizoen van La casa de papel, die Netflix net onthuld heeft.

“De Professor is verrast nadat Sierra zijn schuilplaats heeft gevonden, en Lisbon bevindt zich nu veilig in de bank. De oorlog begint. We zien hoe de bende zich van haar sterkste kant moet laten zien om te overleven. Niet alleen het aantal wapens groeit maar ook de angst en de wanhoop omdat ze voor het eerst geen plan hebben”, lezen we in een persbericht. Het einde van de reeks nadert, en dat maakt de spanning er niet minder op.

Het eerste deel van het vijfde seizoen van de serie zal vanaf 3 september te bekijken zijn, het tweede deel vanaf 3 december.

© netflix

© netflix

© netflix

© netflix