Binnenkijken in het luxehotel van Versailles

Is het een droom om te overnachten op het domein van Versailles, nabij Parijs? Dan kan die vanaf nu werkelijkheid worden. Op de site is namelijk Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle geopend. Dat is een luxehotel waarin je jezelf als God - of zeggen we beter zonnekoning? - in Frankrijk waant.

Het luxehotel is ondergebracht in drie volledig opgesmukte historische gebouwen die dateren uit 1681. Het beschikt over veertien vorstelijke kamers en suites, die de look en sfeer van de 18de eeuw uitstralen.

In stijl dineren kan er natuurlijk ook - je proeft er van de keuken van de befaamde Franse sterrenchef Alain Ducasse. Wie een verblijf boekt, mag ook plonsen in het weelderige binnenzwembad, kan ontspannen in de spa en krijgt na de reguliere bezoekuren exclusieve toegang tot het kasteel en de tuinen van het domein.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Versailles dat toeristen er kunnen overnachten. Normaal was de opening van het hotel al gepland voor vorig jaar, maar de pandemie stak er een stokje voor.

Geen onbelangrijk detail: als je Marie Antoinette-gewijs een nachtje wilt doorbrengen in de accommodatie, kun je misschien beter beginnen sparen. Per nacht betaal je zo’n 1.700 euro. Dat is een vanafprijs voor de goedkoopste en kleinste kamer (35 m²). Mag het nog iets chiquer zijn? Dan kun je altijd opteren voor de fameuze Necker Suite (120 m²), boekbaar vanaf 10.000 (!) euro per nacht.

Meer info: airelles.com