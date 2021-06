Greet Minnen en Alison Van Uytvanck stranden in eerste ronde dubbelspel op Roland Garros

LEES OOK (+).Amper één landgenoot in de tweede ronde van Roland Garros: hoe groot is het verval van het Belgisch tennis?

Greet Minnen (WTA 125), die de kwalificaties overleefde, sneuvelde zondag in het enkelspel op het Parijse gravel. In het duel tegen het Tsjechische elfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 12) kreeg ze in de tweede set een matchpunt, dat ze niet wist te benutten. Kvitova haalde het vervolgens in de tiebreak in deed zo het duel in haar voordeel kantelen: 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en 6-1. Alison Van Uytvanck (WTA 67) strandde een dag later ook in de eerste ronde. Ze verloor haar opener tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 97) in drie sets met 7-5, 4-6 en 6-4.