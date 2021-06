Twee gratis testen voor wie nog niet kans had zich volledig te laten vaccineren

Wie in juli, augustus of september nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren, zal twee keer gratis een pcr-test kunnen laten afnemen. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer aangekondigd.

Morgen/vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen. Het zwaartepunt van de discussie zal gaan over reizen. Belangrijk daarbij zijn de regels die in ons land zullen gelden voor wie terugkeert uit het buitenland of wie naar ons land reist. Premier De Croo gaf daarbij aan dat meer en meer Europese landen de volledige vaccinatie hanteren om reizigers vrije toegang te verlenen. “Als je niet volledig gevaccineerd bent, is er een alternatief: namelijk een recente PCR-test”, luidde het.

Eerder deze week had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ervoor gepleit een gratis of alleszins goedkopere PCR-test te voorzien voor wie niet de kans had zich volledig te laten vaccineren. Het kernkabinet kwam donderdag overeen twee van die tests gratis te voorzien voor die groep.

De premier bevestigde ook dat de geplande versoepelingen voor 9 juni niet ter discussie staan. De twee voorziene drempels worden immers gehaald. Zo moest het aantal Covid-patiënten op de afdeling intensieve zorg onder de 500 dalen. Vandaag zitten we op 364 patiënten. En de vaccinatie van kwetsbare personen (65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen) zit met 87 procent boven de vooropgestelde 80 procent.

