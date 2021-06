Houthalen-Helchteren/Bree

De voorbije twee nachten zijn in het Limburgse wolvengebied elf schapen doodgebeten. Een twaalfde schaap was zo toegetakeld dat het moest worden ingeslapen. Tijdens de feiten in Bree kon een wildcamera beelden schieten en verscheen een wolf in beeld. DNA-onderzoek moet duidelijk maken, wie de daders zijn.