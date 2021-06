Vanaf 8 juni vlogt Kat Kerkhofs live vanop het EK voetbal in het gloednieuwe programma Katje voor de sfeer. Via GoPlay.be kan iedereen mee genieten van een unieke kijk op het kampioenschap van de Belgen. Daarnaast zal haar echtgenoot Dries Mertens een bijzondere rol spelen in de video’s.