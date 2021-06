Ondanks goede resultaten: taskforce toch niet geneigd om coronahonden in te zetten

De Taskforce Testing, die in ons land de teststrategie vormgeeft, zal dan toch geen coronahonden inzetten. Aan de UGent en ULiège zijn al zes honden afgericht en ‘gevalideerd’ om besmette personen te onderscheppen. Maar er is geen wettelijk kader voor de inzet van de dieren en de methode is niet sneller dan de bestaande sneltesten.