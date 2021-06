Gewezen Bond-girl heeft spijt van plastische chirurgie: “Fillers hebben mijn leven verpest”

De Zweedse actrice Britt Ekland (78) heeft er spijt van dat ze in de jaren 90 aan haar gezicht heeft laten werken. Dat zegt de gewezen Bond-girl in een interview met The daily mail. “Fillers hebben mijn leven verpest.”

De blonde Britt Ekland werd in 1974 wereldberoemd toen ze opdook in de James Bond-film The man with the golden gun. Ze was daar de tegenspeelster van Roger Moore en oogstte veel succes dankzij haar knappe looks. Het leverde haar relaties op met onder meer Rod Stewart, Peter Sellers en Phil Lewis.

© REUTERS

Toch zegt ze in het interview dat haar uiterlijk doorheen haar leven vaak een bron van frustratie is geweest. Zo kampte Ekland in haar jeugd met gewichtsproblemen, als gevolg van een stoornis van de lichaamsbeleving. “Op mijn elfde of twaalfde was ik een heel klein, dik meisje. Dat veranderde pas toen ik vijftien jaar was. Ik was altijd onzeker en nooit tevreden over mijn uiterlijk. Toen ik op school zat, had ik flaporen en ook mijn tanden waren erg lang. Mensen noemden mij ’Dombo’ en dus heb ik er in Hollywood iets aan laten doen.”

Ekland onderging ook plastische chirurgie en liet fillers in haar lippen inspuiten. “Ik heb in de jaren 90 iets verschrikkelijks laten doen. Ze hadden van alles in mijn lippen gestopt, waardoor mijn gezicht geruïneerd is”, aldus de actrice. Haar behandelend arts gebruikte Artecoll, een permanente filler die in de jaren 90 erg populair was. Door de vele nare bijwerkingen zijn permanente fillers tegenwoordig verboden, maar toen kon het dus wel nog.

Om de filler weg te krijgen, ondering Ekland meerdere corticosteroïden-injecties. “Die waren erg pijnlijk. Die ingreep heeft mijn leven verpest. Het was de grootste fout van mijn leven”, zegt ze.

Anno 2021 is Ekland wél tevreden met haar uiterlijk. “Ik voel me geweldig, beter dan ooit. Iedereen wordt ouder. Het heeft geen zin om erover te klagen of te wensen dat je zou kunnen veranderen.” Ze heeft meer zelfvertrouwen. “Ik kijk weleens op het internet naar foto’s van mezelf en zie dan een prachtige vrouw. Maar vroeger was dat niet zo, toen zag ik dat niet.”