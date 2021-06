TVL-journalist Luc Moons stond gisterenavond live aan recreatiedomein Sparrendal in Dilsen-Stokkem. Hij lichtte de kijkers in over het laatste nieuws rond Jürgen Conings, die jarenlang in één van de chalets aan het Dilserbos verbleef. Midden in de uitleg van onze TVL-journalist, huppelt er plots een streaker door het beeld. Journalist Luc Moons bleef kalm, en zette zijn liveverslag gewoon verder.