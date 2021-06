Een meerderheid in het Deense parlement heeft donderdag een controversiële wet goedgekeurd die asielcentra in andere landen mogelijk maakt, ondanks kritiek van de Verenigde Naties. Dat meldt het Deense persagentschap Ritzau. Het zal de autoriteiten in staat stellen asielzoekers naar derde landen te vliegen waar ze zullen moeten wachten tot hun aanvraag in Denemarken is behandeld.