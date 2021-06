Open tuin- en plantendagen in kasteel Hex

Tuin- en natuurliefhebbers kunnen er van vrijdag 4 juni tot en met zondag 6 juni tussen 10 uur en 18 uur doorlopend boekvoorstellingen, presentaties en demonstraties van experts bijwonen. Je leert er onder meer wat humus is, hoe je een ‘ecogarden’ aanlegt en wat het belang is van biodiversiteit en van bijen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een speelbos achter de stands in de Platanendreef en de allerkleinsten kunnen zich uitleven in de ‘manege’.

De toegang bedraagt 11 euro, leden van de tuin- en natuurverenigingen betalen 9,5 euro. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis binnen. Als inwoner van Heers krijg je ook gratis toegang op voorlegging van je identiteitskaart aan de kassa. Je kan jouw ticket zelfs online reserveren met de code HEX2021ROOS, op die manier ben je zeker dat je op je gewenste tijdstip binnen mag. Tickets en meer info vind je op www.hex.be.