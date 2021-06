Militaire oefeningen op 4, 11 en 18 juni

Wie op 4, 11 of 18 juni militairen opmerkt op het grondgebied van Nieuwerkerken, hoeft niet ongerust te zijn. Het gaat niet om een zoektocht naar Jürgen Conings, maar wel om geplande militaire oefeningen.

Het Belgisch leger organiseert geregeld oefeningen op het terrein. Dat is ook het geval op 4, 11 en 18 juni in Nieuwerkerken en omgeving. Het kan gebeuren dat daarbij eigendommen of gewassen worden beschadigd. Wie schade lijdt, moet dit binnen de 48 uur aangeven bij de gemeentelijke diensten. len