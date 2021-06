Roberto Martinez: “Kevin De Bruyne zal waarschijnlijk niet klaar zijn voor match tegen Rusland”

Bondscoach Roberto Martinez is er niet gerust in dat Kevin De Bruyne de eerste groepswedstrijd tegen Rusland op zaterdag 12 juni haalt. Integendeel. Hij vreest voor de paraatheid van de 29-jarige middenvelder na de neusbreuk en de gebroken oogkas. “We moeten het zeggen zoals het is, het is heel onwaarschijnlijk dat De Bruyne die eerste wedstrijd tegen Rusland zal kunnen spelen. Axel Witsel al zeker niet”, zei Martinez woensdag.